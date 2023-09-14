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14 сентября, 14:15

Технологии

WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

WhatsApp могут заблокировать в России после появления в мессенджере каналов

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В Госдуме заявили, что не исключают блокировку мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Эти заявления связаны с тем, что мессенджер анонсировал запуск функции каналов. Это значит, что там можно будет массово распространять информацию, а пользователи смогут вступать в сообщества и пересылать размещенные публикации.

13 сентября WhatsApp открыл доступ к каналам для пользователей более чем в 150 государствах. В компании отметили, что множество организаций, спортивных команд, деятелей искусства и лидеров мнений уже создают свои каналы.

Такая функция доступна пока не всем, но со временем ее откроют для каждого. В компании добавили, что их цель заключается в разработке сервиса, который позволит создавать рассылку с высоким уровнем конфиденциальности. Именно по этой причине каналы и чаты – это разные функции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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