Экологичные продукты с новыми функциями: что показали на презентации Apple

12 сентября состоялась презентация новинок от компании Apple. Главными премьерами стали iPhone 15 и часы Apple Watch. Техноблогер Андрей Рассказов знает все об обновленных гаджетах.

Компания Apple показала новые iPhone 15 и 15 Pro, а также часы Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2. При этом очень много времени уделили не гаджетам, а программе по сохранению экологии: о ней говорили даже больше, чем о камерах в новых устройствах. Но пользователей, конечно, в первую очередь интересовали новинки.

Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2

В умные часы поставили новый чип S9. Говорят, он на 60% быстрее, чем модели прошлого поколения. Кроме того, теперь общение с голосовым помощником Siri и вся обработка информации происходит на часах, а не отправляется на смартфон. Благодаря этому процессы стали быстрее на 25%.

Обновили и операционную систему Watch OS, а также добавили чип U2, чтобы точнее находить смартфон. Экран у часов стал ярче, а рамки тоньше, но тут представители Apple обошлись без деталей.

Одна из основных фишек новинки – команды двойным нажатием большого и указательного пальцев. Отличная функция, если заняты руки, а надо, к примеру, ответить на звонок. Также двойным нажатием можно запрограммировать то или иное быстрое действие – скажем, запуск тренировки или таймера. Интересно, как часто это будет активироваться случайно.

На презентации много времени потратили на разговоры о сохранении окружающей среды. Apple Watch 9 – первый гаджет компании, который на 100% не вносит свой вклад в изменение климата, так как почти полностью изготовлен из переработанных материалов (алюминий, текстиль и так далее). Это позволило Apple назвать свой продукт Carbon Nutrial – то есть, не отражающийся на экологии. Что не может не вызывать уважения.

Apple Watch Ultra 2 получат те же функции, что и в "девятке". При этом у них более яркий экран в 3 000 нит – лучший показатель среди всех устройствах Apple. Кроме того, к часам теперь можно подключить дополнительные устройства, которые отслеживают, например, скорость езды на велосипеде.



Производители пообещали множество доработок в алгоритмах считывания упражнений, также увеличилось количество показателей для спортсменов. Сами часы также стали более экологичными.

Цены:



Apple Watch 9 – 399 долларов.

Apple Watch Ultra 2 — 799 долларов.

iPhone 15

Виджет Dynamic Island – продолговатый вырез в верхней части экрана, где стоит фронтальная камера – теперь есть и в стандартных iPhone 15. Раньше он был только в Pro- моделях. В новом гаджете стоят OLED-экраны с Dolby Vision и с яркостью аж до 2 000 нит в пиковых значениях.

Если обычная модель получила дисплей в 6,1 дюйма, то Plus – 6,7. Сзади стоит обновленное стекло. Новинки получили множество внутренних элементов, сделанных полностью из переработанных материалов. Все это должно приблизить компанию к цели в 0% выбросов к 2030 году.

Камера в 48 мегапикселей, как у прошлогодних "прошек". Но на выходе мы все равно получаем снимки в 12 мегапикселей, так как они сжимаются с помощью алгоритмов Apple. При этом пользователям пообещали отличное пхорошее камеры в темное время суток и двойное увеличение изображение без потери качества.

Apple анонсировала следующее поколение портретного режима: теперь функцию можно включить постфактум. Она начинает работать, если смартфон понимает, что в кадре есть человек или животное. Все настройки можно будет покрутить в галерее.

Пугает то, что на презентации несколько раз повторили, что этот режим будет подкручивать цвета, чтобы сделать изображения более насыщенными – особенно в ярких частях кадра. Эти снимки отличаются от того, что мы видим глазами. Хорошая история, но только как опция. А Apple уже знакома как компания, которая не позволяет отключать или включать некоторые функции.

В смартфонах будут использовать прошлогодний чип A16 – по-прежнему отличный. В iPhone 15 пообещали улучшить качество голоса во время телефонных звонков. Но не за счет микрофонов, а при помощи алгоритмами. По сути, смартфон будет включать шумоподавление во время звонков по нажатию кнопки.

Наконец-то добавили разъем USB-C, который используют большинство других компаний. Это значит, что практически ко всем гаджетам теперь можно подключать один и тот же провод. При этом ничего не сказано про скорость зарядки или передачи данных. Но в любом случае это шаг, который сделает жизнь владельцев проще.

Цены:



iPhone 15 – от 799 долларов.

iPhone 15 Plus – от 899 долларов.

iPhone 15 Pro

Слухи были правдивы: новинка сделана из титана, чтобы снизить вес. "Прошка" получила более округлые грани и избавилась от переключателя бесшумного режима. Вместо него на корпусе расположилась программируемая кнопка. Также по одному или двум нажатиям на нее можно запрограммировать нужные функций.

Экраны размером в 6,1 и 6,7 дюймов в стандартной и Pro Max моделях соответственно. На презентации много говорили о том, что титан – самый жесткий материал, благодаря которому смартфон станет более защищенным. Появились плюсы и в ремонтопригодности, которая стала выше.

Новый чип в этих гаджетах называется A17 Pro – по аналогии с экосистемой ноутбуков. Он самый тонкие в мире, а значит, энергоэффективность должна быть на высоте. Обгоняют конкурентов и самые быстрые вычислительные ядра. Они даже могут посоревноваться с некоторыми персональными компьютерами, упомянули на презентации. В чип также добавили новые элементы, которые ускоряют передачу данных через USB до 10 гб в секунду и работу видеокодеков.

Ядра графического процессора GPU стали на 20% быстрее, расширились возможности технологии Ray Tracing, которая отвечает за построение 3D-изображений. Чип может объединять все вычислительные мощности, благодаря чему легко будет запускать даже самые требовательные игры.

Но их разработчики поделились лишь мелкими улучшениями: где-то сделали лучше отрисовку воды, где-то поработали над деталями. При этом точно известно, что Resident Evil 4 и RE Village запускаются на устройстве. А вместе с ними и другие игры, вроде Assasins Creed Mirage.



Обновились камеры. Сенсор основного объектива стал еще больше – значит, нас ждут более яркие снимки. Физическое размытие тоже на высоте. Фотографии, которые показали на презентации – абсолютно невероятные. Хотя энтузиасты уже несколько раз пытались воссоздать подобные кадры, но без профессионального осветительного оборудования это почти невозможно. Реальное использование нужно будет тестировать в жизни.

Впервые в iPhone появилась перископ-линза с пятикратным оптическим увеличением. Подобную технологию уже долгие годы используют многие, если не все производители смартфонов. Но хочется надеяться, что в Apple сделали линзу еще лучше. Во всяком случае, в компании пообещали невиданный уровень стабилизации.

Видео теперь можно записывать на отдельный носитель. И даже показали Log-запись – как снимают профессионалы, но ролики потом нужно красить на постпродакшене. Посмотрим, пригодится ли эта функция. Также зрителям показали объемную запись видео и съемку фото, которые будут склеиваться для просмотра в очках виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Цены:



iPhone 15 Pro – 999 долларов.

iPhone 15 pro Max – 1199 долларов.