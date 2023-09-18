Сотовые операторы отреагировали на обязательство отменить платную раздачу интернета

МТС, "Билайн" и "Мегафон" пока не получали официального требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом заявили в пресс-службах компаний.

Ранее ФАС сообщила, что обязала мобильных операторов отменить плату после обращений абонентов. Между тем их может стать еще больше: МТС с 28 сентября собирается повысить абонентскую плату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.