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18 сентября, 22:45

Технологии

Сотовые операторы отреагировали на обязательство отменить платную раздачу интернета

Сотовые операторы отреагировали на обязательство отменить платную раздачу интернета

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МТС, "Билайн" и "Мегафон" пока не получали официального требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных телефонов. Об этом заявили в пресс-службах компаний.

Ранее ФАС сообщила, что обязала мобильных операторов отменить плату после обращений абонентов. Между тем их может стать еще больше: МТС с 28 сентября собирается повысить абонентскую плату. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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