Минцифры РФ составило проект о равнозначности электронных водительских прав с физическими

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Минцифры РФ составило проект постановления правительства, согласно которому в РФ электронные водительские права будут приравнены к физическим. Соответствующая инициатива опубликована на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов", – следует из текста документа.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что в Госавтоинспекции РФ хотят согласовать постановление, разрешающее водителям показывать удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств (СТС) в электронном виде.

Он заявил, что утверждение этого проекта расширит возможности граждан, они смогут подтверждать свое право управлять транспортными средствами в разном формате. Отмечалось, что свидетельства в электронном виде будут принимать наравне с традиционными.

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