"Убийца флагманов" и умный робот-пес: главные новинки презентации Xiaomi

Китайская компания Xiaomi провела масштабную презентацию, на которой показала множество своих новинок. Среди них и складной смартфон нового поколения, и инновационные умные часы, и даже настоящий робот-пес. Техноблогер Андрей Рассказов знает все о самых любопытных гаджетах с презентации.



Xiaomi Mix Fold 3

В ряду складных смартфонов очередное пополнение. Это аппарат нового поколения, который в сложенном формате занимает столько же места, сколько и стандартный смартфон. Главная задача устройств из этого сегмента – дать нам два гаджета по цене одного. Mix Fold 3 неплохо справляется со своим предназначением.

У модели флагманские характеристики:



процессор Snapdragon 8 Gen 2;

оперативная память – до 16 гигабайт;

встроенная память – до 1 терабайта;

батарея – 4 800 мАч;

размер внешнего экрана – 6,56 дюйма;

размер внутреннего экрана – 8,03 дюйма.

Из этих характеристик следует, что владелец получит смартфон с мощным процессором и огромным количеством памяти, которой хватит на годы вперед. Оба экрана работают на технологиях AMOLED и LTPO, что делает их очень яркими – до 2 600 нит. Частота обновления дисплеев доходит до 120 Гц. В целом экраны удивляют сочными цветами и контрастностью.

Внутренний экран размером чуть более восьми дюймов официально можно называть планшетом. Все потому, что аналогичный показатель дисплея у iPad Mini. Внутренний экран стал гораздо тоньше и прочнее, как и вся конструкция в целом. Шарнир выдерживает до полумиллиона складываний – в два раза больше, чем у Samsung Fold 5.

Также на презентации показали дроп-тесты: аппарат роняли с высоты в метр, демонстрируя зрителям, что после этого с ним все в порядке. Так что этот смартфон обладает какой-никакой физической защитой.

Толщина Mix Fold 3 в сложенном состоянии составляет 96 миллиметров – самый тонкий на рынке складных смартфонов. А главное, в этом плане он никак не отличается от обычных телефонов.

Помимо флагманского железа и удивительной инженерии, аппарат оснастили хорошими камерами: основной на 50 мегапикселей, сверхширокоугольной на 12 и телевиком с трехкратным увеличением на 10. Кроме того, Xiaomi первыми в индустрии встроили в складной смартфон перископную линзу с пятикратным увеличением на 10 мегапикселей.

Все камеры созданы при поддержке немецкой компании Leica, которая специализируется на фототехнике. Судя по кадрам, показанным на презентации, снимки получаются действительно впечатляющие.

Дата глобального старта продаж пока неизвестна. Скорее всего, этот смартфон, как и все презентованные новинки в нашем обзоре, появятся в магазинах через несколько месяцев. По нынешнему курсу юаней цена за Mix Fold 3 варьируется в коридоре 125–150 тысяч рублей. Однако с учетом доставки до России и прочих издержек итоговая стоимость наверняка будет значительно выше.



Xiaomi Band 8 Pro

Прямоугольные умные часы, которые максимально напоминают Apple Watch. Отсюда понятный и привычный дизайн. Поработали в компании над системой замены ремешков – сделать это можно с помощью одной кнопки. Самих ремешков огромное множество: от текстильных до кожаных и металлических.

Экран у часов размером 1,74 дюйма – это больше, чем у последних Apple Watch. На задней крышке обновленный датчик, который считывает пульс и насыщенность крови кислородом. При этом с точки зрения фитнес-функций часы мало чем отличаются от браслета Mi Band 8 от все той же Xiaomi.

При этом время автономности действительно впечатляет: часы со включенным GPS и дисплеем с функцией Aplways On проработают без подзарядки неделю. А если отключить эти две настройки – то целых две! Кроме того, у часов есть защита от повышенной влажности 5ATM, что позволяет не снимать их в воде. Тем более спортивные функции с отслеживанием для пловцов там тоже есть.

Цена в грубом переводе по нынешнему курсу юаней – 5 600 рублей. В России с учетом всех издержек итоговая стоимость наверняка так же будет дороже.



Xiaomi Pad 6 Max

Большая версия флагманского планшета китайской компании получила 14-дюймовый экран с разрешением 2,8К, AMOLED-матрицей и частотой обновления в 120 Гц. Объективно это одно из лучших предложений на современном рынке.

Емкость батареи здесь тоже впечатляющая – 10 000 мАч. Однако не обошлось без странных решений с учетом прицела компании на сегмент категории премум: в новинку поставили прошлогодний процессор Snapdragon 8+ Gen 1. Его запаса прочности хватит на ближайшую пару лет, в зависимости от того, как активно используются вычислительные способности.

На презентации также показали новый чехол-клавиатуру с увеличенным трекпадом, и теперь общая концепция больше походит на полноценный ноутбук. Но на операционной системе Android мы еще долго не увидим анонсов о появлении профессиональных приложений для монтажа и обработки фото. К услугам пользователя только те мобильные решения, которые сейчас предлагает магазин Google Play.

Важно, что новинка от Xiaomi гораздо дешевле iPad Pro и продуктов от Samsung. Цена Pad 6 Max в переводе по нынешнему курсу составляет 54 000 рублей.



Redmi K60 Extreme Edition

Смартфон от суббренда Redmi, который многие эксперты называют "убийцей флагманов". На такие громкие заявления их подталкивают характеристики новинки. Эти показатели и правда способны удивить.

Процессор – MediaTek Dimensity 9 200 Plus. По многим тестам это самый мощный чип на данный момент.

Дисплей с частотой обновления в 144 Гц и частотой регулировки широтно-импульсивной модуляции в 2 880 Гц. Благодаря этому экран не будет мерцать при низкой яркости.

Оперативная память до 24 гигабайта.

Встроенная память – до 1 терабайта.

Емкость батареи – 5 000 мАч.

Кроме того, новинке дали испарительную камеру для охлаждения, чтобы процессор дольше работал на максимальных мощностях. А скорость зарядки, которая идет в комплекте, доходит до 120 Вт. Правда, камеры у этого смартфона не впечатляют – они исключительно утилитарные. Но это и не фотофлагман, объективы для которого разрабатывали с профессионалами в духе Leica.

Но чем он точно убивает конкурентов, так это ценой – 51 000 рублей в грубом пересчете. Не понимаю, как они это делают.



Xiaomi CyberDog 2

Робот-пес весом почти 9 килограммов умеет управлять умным домом и бегать за хозяином со средней скоростью человеческого шага. А еще кататься на скейте, прыгать и кувыркаться. В пространстве технологичный питомец ориентируется с помощью 19 датчиков.

Найдется ли такому чуду реальное применение в доме, пока неясно. Возможно, по этой причине в компании Xiaomi сделали код этого пса открытым, чтобы разработчики со всего мира могли писать под него программы и настраивать нужные функции. Стоимость Xiaomi CyberDog 2 составляет примерно 183 000 рублей.