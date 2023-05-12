Будущее – за ИИ: главное с презентации Google IO-2023

10 мая Google провела свою главную презентацию года на мероприятии для разработчиков. Зрителям показали новые возможности искусственного интеллекта, несколько девайсов, а также рассказали, что ждет компанию в будущем. С подробностями – технообозреватель Андрей Рассказов.



ИИ повсюду

Когда мы около года назад начали играться с генеративным искусственным интеллектом или большими лингвистическими моделями, это выглядело так же, как сейчас звучит, – мы всего-навсего игрались. Им можно было задавать вопросы или получать картинки, но как это поможет нам в реальной жизни?

Только последние несколько месяцев мы начали получать ответы от разных компаний на этот вопрос. Например, в Adobe внедрили генерацию картинок в свои приложения, и дизайнеры вздохнули с облегчением. Но пока что это сильно разбросано между компаниями и конкретными применениями. И наконец в Google это все объединили в единое решение для всех продуктов компании. Тех самых, которыми мы пользуемся каждый день.



Google-поиск

В поиске теперь можно увидеть списки. Например, "самые красивые места в Москве" (или любой другой локации). На основе поиска ИИ сделает вам подборку локаций, которые стоит посетить, ну и картинки покажет.

Gmail

Если авиакомпания отменила ваш рейс и прислала купон на скидку, можно попросить ИИ написать автоматический ответ и попросить вернуть деньги. Текст сгенерируется, используя данные из письма со всей нужной информацией, – фактически ИИ сделает все за вас.



Google Docs

Вы можете попросить составить анкету для поиска специалиста в компанию с нужным вам опытом. Заявляется, что ИИ создаст список получше любого HR-специалиста и красиво все это оформит. Для простых вакансий и людей без собственного HR-отдела это будет буквально спасением.

Google Sheets

В таблицах можно создавать списки. Например, через поиск вы попросили Google найти поблизости университеты с нужными абитуриенту специальностями. Одной кнопкой можно будет этот список перенести в таблицы, а потом задавать уточняющие вопросы уже там – например, какие университеты государственные, а какие – частные. ИИ сам найдет информацию в поиске и сам заполнит за вас табличку. И даже на Google-картах каждый из них отметит.



Google-карты

Их не столько наполнили помощниками, сколько переработали отображение с помощью immersive view. Теперь город отображается в 3D и вы визуально можете посмотреть на погоду и трафик по нужному вам маршруту. Более того, можно спланировать маршрут и посмотреть, какая будет погода и сколько машин на дрогах в нужное вам время. Пока что работает только в Нью-Йорке, а до конца года будет доступно еще в шести городах.

Новые гаджеты

Google Pixel 7A – это середнячок компании. Стоит всего 500 долларов, что в наших широтах в грубом переводе – около 40 000 рублей. За эти деньги вы получаете отличный экран, пластиковый корпус, топовый процессор от самой Google Tensor G2 и, как говорят в компании, лучшую камеру в своем ценовом сегменте.



Зная опыт бренда в линейке "А", им легко можно поверить, потому что в прошлогоднем 6А камера на уровне современных флагманов. Да, только основная, в Google не заигрывают с количеством объективов, но все-таки одна из лучших на рынке.

Google Tablet – это первый планшет компании собственного производства. И тут тоже получилось на удивление хорошо. В компании решили, что не стоит пытаться через планшет заменить ноутбук, и сделали хоть и мощное, но домашнее решение исключительно для медиа. У него 10-дюймовый экран, алюминиевый корпус, четыре динамика (говорят, неплохих) и топовый процессор Tensor G2.



Вместе с планшетом будут продавать специальную док-станцию. Она представляет собой подставку с наклонной поверхностью, чтобы, когда пользователь ставит на него планшет, он висел в воздухе под наклоном (как рабочий монитор).

Внутри док-станции беспроводная зарядка и динамики. Короче говоря, весь набор нужен, чтобы поставить планшет на кухне и смотреть рецептики или просто ролики в YouTube, пока вы что-то готовите. Ну и иногда валяться с ним на диване, если телевизор занят. Цена – тоже 500 долларов, и пока что это вместе с док-станцией, но, возможно, это акция на время запуска, так как на презентации сказали, что док стоит 125 долларов (около 10 000 рублей). А значит, впоследствии он будет продаваться отдельно.

Pixel Fold – это первый складной смартфон компании. Напоминаю, что Google является создателем Android – операционки, установленной на миллиардах устройств, и самой распространенной ОС в мире. Разумеется, было крайне интересно, как они адаптируют ее под складные гаджеты.



В итоге мы имеем форм-фактор большого смартфона (экран 5,8 дюйма), который раскладывается в небольшой планшет (7,6 дюйма). На презентации сказали, что это самый тонкий складной смартфон в локациях, где он будет продаваться. Его толщина – около 12 миллиметров. Но на самом деле существуют более тонкие гаджеты от Xiaomi и не только, которые не продаются в США, и толщина их – около 11 миллиметров. Хорошо, что этот показатель сокращается, потому что задача – прийти к показателям обычных смартфонов, чтобы мы буквально получали два устройства по цене одного. Например, у iPhone 14 толщина корпуса – около 8 миллиметров.

По характеристикам мы имеем топовую начинку, собственный процессор Tensor G2, отличный AMOLED-дисплей снаружи и внутри и батарею 4 800 мАч. Механизм тоже интересный: в Google решили вынести некоторые его элементы за дисплей, и потому мы видим большие рамки сверху и снизу от внутреннего экрана. Многим это может не нравиться (включая меня), зато экран закрывается без щелей, в отличие от того же Galaxy Fold 4. Механизм, по словам инженеров, рассчитан на 200 000 открытий. А сам телефон защищен от пыли и влаги – и вот это редко и хорошо.



Что касается сценариев использования, то Google, как ни странно, не придумала ничего нового. На большом дисплее можно открыть сразу два приложения, и они доработали ОС так, чтобы между приложениями можно было перетаскивать файлы путем drag and drop (как мы привыкли это делать на компьютерах). И очень здорово, что это работает на системном уровне. Также показали пример, когда телефон выступает переводчиком: на основном экране – информация для вас и ввод текста. На внешнем – для собеседника.

Будущее компании

В самом конце Сундар Пичай – глава компании – рассказал о том, над чем еще работают в Google и чего ждать в будущем. И самое главное – это искусственный интеллект. Помимо помощника Bard, о котором говорили в начале и которого привязали ко всем продуктам, есть и гораздо более продвинутая модель Palm 2.



Причем в компании работают сразу над несколькими разновидностями этой модели, и самая интересная прямо сейчас – это Med-Palm 2. Это модель, которая обучена медицинским знаниям и сдала экзамены на "экспертном" уровне. Уже сейчас она работает совместно с врачами в США в избранных учреждениях в тестовом режиме. Например, она может изучать маммограммы и рентген-снимки и находить в них изъяны на уровне специалистов.

Но существуют и БЛМ (большие лингвистические модели), которые только сейчас находятся в процессе обучения и тренировки. Одна из таких – Gemini. Над ней работает новая группа внутри компании, которую собрали из нескольких маленьких. Она называется Google DeepMind, и теперь ее специалисты занимаются только искусственным интеллектом нового уровня. Сундар со сцены назвал ее возможности впечатляющими, а графика за ним как бы говорила нам, что модель работает с огромным массивом даты не только в текстовом виде, но и с картинками и даже видео. Будет крайне любопытно посмотреть на следующий шаг компании в этом направлении.



Что же касается Google IO в том виде, в котором она есть сейчас, – кажется, это успех для компании. Мир явно движется в направлении искусственных помощников разного уровня интеллектуальных способностей. Инженеры компании очень правильно видят направление для всех этих моделей и применяют их в продуктах, а не просто дают нам чат-бота, у которого можно спросить что угодно. Готовый продукт, который облегчит людям работу и сохранит время, – и есть будущее технологий.