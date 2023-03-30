С пользой для тела: топ гаджетов для активного образа жизни

Весна – время перемен и прекрасная пора, чтобы начать заботиться о своей физической форме. Тем, кто с потеплением хочет начать бегать, плавать и отправляться в походы, совершенно точно понадобятся удобные функциональные гаджеты. Технообозреватель Андрей Рассказов поделится самыми интересными моделями.

Передовые часы

Модель Watch SE второго поколения от компании Apple – топовая разработка с лучшим процессором компании и самыми современными датчиками. Благодаря им владелец будет получать самые точные данные, по версии производителя, о количестве пройденных шагов и сердечном ритме. Также у часов от Apple есть поддержка GPS, они водонепроницаемы и умеют следить за результатами тренировок.

Разумеется, на Watch SE можно устанавливать приложения, отвечать с них на сообщения и даже звонить. От старших версий разработку отличает чуть худший дисплей (но при этом все еще отличный) и отсутствие датчиков, которые позволяют делать ЭКГ прямо на запястье.

В любом случае это одни из лучших умных часов на рынке для iPhone и уж точно самые доступные с точки зрения цены. Прямо сейчас стоимость Watch SE на маркетплейсах начинается от 28 тысяч рублей.

Что есть для Android?

Для владельцев смартфонов на этой платформе можно найти не менее симпатичные и функциональные варианты. Если к весне нужны часы, одно из лучших предложений на рынке – Galaxy Watch 5. Это совместная разработка компаний Samsung и Google с отличным экраном, удобной операционной системой и современным набором датчиков. Часы измеряют пульс, насыщенность крови кислородом, поддерживают GPS и даже делают ЭКГ – и все это в круглом корпусе. На маркетплейсах Galaxy Watch 5 стоят в районе 17 тысяч рублей и выше.

Гораздо более дешевый, но ничуть не менее функциональный вариант – Xiaomi Mi Band 7. Это фитнес-браслет, который умеет считывать пульс, следить за сном и интенсивностью спортивных нагрузок. И это помимо базового управления музыкой и некоторыми другими функциями на вашем смартфоне.

У "семерки" отличный дисплей, весит браслет всего пару десятков граммов. А количество ремешков, которые можно найти для него на просторах интернета, – безгранично. И все это не дороже 3 тысяч рублей.

Кольцо всевластия

Если нет желания таскать сияющий циферблат на запястье или отказываться от собственных механических часов в пользу электронных, есть другой способ следить за своей базовой активностью – умное кольцо Oura Ring Gen 3. Третье и последнее на данный момент поколение необычной разработки действительно получилось лучшим по сравнению с предыдущими моделями. Но одновременно с этим и самым дорогим – такое кольцо обойдется примерно в 40 тысяч рублей.

Гаджет умеет считывать пульс и насыщенность крови кислородом, а также измерять базовую активность с помощью дополнительных датчиков. Кольцо связывается со смартфоном через приложение, где можно посмотреть все достигнутые результаты. Заряжается оно беспроводным способом, батареи хватает на целую неделю.

Однако, помимо высокой цены, у этого кольца есть еще два недостатка. Во-первых, оно большое и явно будет выделяться на пальце. Во-вторых, для точной информации в приложении придется оформлять подписку. Полгода бесплатного пользования дается при приобретении, после чего без дополнительной платы доступными останутся всего три показателя: сон, базовая активность и состояние организма.

Взвешиваться с умом

Вспоминая по весне о своей физической форме, в голову тут же приходит идея подобрать умные весы. Это очень полезное устройство в том числе благодаря технологии биоимпеданса. Она считывает сопротивление электрического импульса, который проходит через тело во время измерения. С помощью этого весы получают информацию о количестве жидкости в организме, сколько в нем жира, мышц, костей и так далее.

По опыту стоит сказать, что лучше инвестировать в устройство, которое можно сопрягать со смартфоном через Wi-Fi, а не Bluetooth. Во втором случае нужно каждый раз жать на телефоне кнопку "Взвеситься", чтобы гаджет перешел в режим сопряжения и передачи данных. В моделях с Wi-Fi все происходит автоматически. Предостережение от опытного пользователя: вполне вероятно, что, даже покупая такое устройство с благими намерениями, интерес к нему теряется примерно через полгода-год.

Подобные весы делают такие бренды, как Huawei, Picooc, Xiaomi и многие другие. А стоят они от 3 тысяч рублей и выше.

Наушники, которые выдержат все

Тем, кто с приходом весны решил поработать над собой, наверняка понадобится модель с влагозащитой. К примеру, наушники Galaxy Buds 2 от компании Samsung выживут при погружении под воду на глубину до метра, но не более чем на полчаса. Мне удалось их протестировать лично, и должен признаться – звучат они отлично, особенно в паре со смартфоном Samsung.

Стоит отметить, что водонепроницаемостью обладают только сами наушники, а не кейс от них. Зато можно и на очень интенсивную тренировку пойти, не боясь пота, и даже душ с ними после этого принять. Стоят Galaxy Buds 2 от 14 тысяч рублей.

Для пользователей Apple есть модель Airpods Pro: что первая, что вторая версия имеют одинаковую влагозащиту. Но она подразумевает стойкость только к каплям воды, никакое погружение и уж точно длительное воздействие влаги они не выдержат. Эти наушники справятся, если попасть под дождь или устроить себе изнуряющую тренировку. Но запаса прочности в этом отношении у них явно нет, а потому большому риску я бы их подвергать не рекомендовал. Стоят такие наушники от 21 тысячи рублей.

Все перечисленные гаджеты способны помочь каждому при перестройке своей активности, паттернов сна, режима работы и отдыха. Но они будут полезны ровно настолько, насколько пользователю хватит дисциплины. Для дополнительной мотивации я бы рекомендовал прибегать к любым умным помощникам, будь то гаджеты или приложения, вместе с партнером или друзьями. Это добавит элемент соревновательности в вашу работу над своей физической формой.

