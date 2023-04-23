Кадр на максимум: с чем Xiaomi зашла на рынок премиум-смартфонов

Китайская корпорация Xiaomi отлично знакома как производитель доступных по цене устройств. Но, по всей видимости, у бренда теперь есть план на продукты категории премиум. Одни из новых смартфонов в этом сегменте – Xiaomi 13 и 13 Pro. Технообозреватель Андрей Рассказов знает, чем они могут заинтересовать покупателей.

Металл и керамика

Фото: Андрей Рассказов

И Xiaomi 13, и 13 Pro выглядят как премиальные смартфоны. Убери логотип, и можно легко спутать с самыми дорогими гаджетами. Причем стандартная 13-я версия выглядит прямо как iPhone последних поколений: плоские металлические грани, симметричный экран без закруглений и отличная палитра цветов задней крышки. При этом Xiaomi 13 Pro – уже более самобытный. Здесь у экрана есть закругления по бокам, рамки тонкие, а задняя крышка – из керамики.

Объединяет обе модели идентичный блок камер, в создании которых принимала участие компания Leica. Немецкие инженеры не только сделали фильтры для объективов. Компания серьезно поработала над оптикой и тем, как процессор переносит информацию с сенсора в память смартфона.

Любопытная начинка

Фото: Андрей Рассказов

Дорогим смартфонам нужно не только хорошо выглядеть, но и соответствовать статусу изнутри. И в плане своей начинки Xiaomi удается сделать это практически по всем параметрам.

Внутри новой модели передовой процессор Snapdragon 8+ Gen 2. Стандартную версию Xiaomi 13 оснастили батареей на 4 500 мАч, вариант Pro – 4 820 мАч. Оперативной памяти здесь 8 или 12 гигабайт, встроенной – 128, 256 или 512 Гб. Со скоростью работы смартфона никаких проблем нет – все благодаря новейшему стандарту памяти UFS 4.0.

Также оба аппарата обладают быстрыми зарядками: у обычной версии это 67 Вт, у Pro – 120 Вт. Причем адаптеры идут в комплекте со смартфонами. Например, Xiaomi 13 Pro с таким блоком питания зарядится от 0 до 100% всего за 19 минут.

Кроме того, у новых гаджетов от китайской корпорации одни из лучших экранов на рынке в данный момент. У стандартной версии диагональ – 6,36 дюйма, разрешение FHD+, AMOLED-матрица с пиковой яркостью в 1 900 нит и частотой обновления в 120 Гц. Таким не могут похвастаться даже топовые iPhone или Samsung.

У Pro-версии экран увеличен до 6,73 дюйма, при этом осталась AMOLED-матрица и пиковая яркость в 1 900 нит. В то же время здесь стоит LTPO-дисплей, благодаря чему увеличено разрешение, а частота обновления экрана варьируется от 1 до 120 Гц.

Фотографии

Фото: Андрей Рассказов

Начнем с базовой версии Xiaomi 13. Здесь есть три камеры: основная на 50 Мп, ультраширокоугольная на 12 Мп и телефотообъектив на 10 Мп с трехкратным оптическим приближением. Это набор, которого обычно удостаиваются версии Pro, Ultra и тому подобные. Здесь же они достанутся покупателю уже в базовом варианте гаджета.

Все камеры делают хорошие снимки днем. Даже телефотообъектив улавливает много света, что позитивно отражается на качестве фото. Но что он, что камера на 12 Мп по классике проигрывают основному сенсору в детализации и съемке движущихся объектов. Однако даже этот факт все равно делает весь набор возможностей объективов весьма впечатляющим.

В то же время Xiaomi 13 Pro получил одну из лучших систем на рынке. У него все три камеры – на 50 Мп. Ультраширокоугольная снимает хорошо и дает много точных деталей. Впрочем, как и телефотообъектив. Но оба все же уступают основному сенсору в возможностях улавливать больше света.

К слову, про него нужно упомянуть еще одну важную деталь – это один из первых в России смартфонов с дюймовой матрицей. В итоге мы получаем очень большой размер сенсора, такое раньше можно было встретить только в полупрофессиональных камерах. Это дает тот самый эффект боке, или "размытие фона", который обычно есть в особых режимах на других смартфонах или на специальной аппаратуре.

Если объект находится даже в паре метров от камеры, задний план все равно немного расплывется. Благодаря этому создается впечатление, будто снимок сделан на полупрофессиональную камеру, а не на телефон.

Что привнесла Leica?

Фото: Андрей Рассказов

Немецкие инженеры проделали огромную работу. Теперь, когда смартфон включается, есть выбор, какие цвета хочется получить от камеры – насыщенные или естественные. Всего два профиля, между которыми можно переключаться. Есть все основания быть уверенным, что у владельца гаджета никогда не получится перенасыщенная цветами картинка.

К тому же, если на лице во время съемки была тень, в кадре она там и останется. В отличие от флагманов от iPhone или Samsung, которые стараются избавить изображение вообще от каких-либо изъянов. Все это придает снимкам естественности, до этого невиданной в мобильной фотографии. Потом кадры можно обработать прямо на смартфоне, не выходя из галереи.

В итоге у Xiaomi получилось полностью перевернуть мою картину мира основной линейкой своих смартфонов. При этом телефоны китайской компании все равно стоят дешевле конкурентов. Например, Xiaomi 13 можно найти онлайн дешевле 70 тысяч рублей. А Xiaomi 13 Pro – в районе 80 тысяч рублей. Получится ли у бренда убедить среднестатистического российского пользователя в том, что за эти флагманы нужно платить премиальную стоимость, покажет лишь время.

