Мощный чип и окно в дополненную реальность: какие новинки представила Apple

Компания Apple представила свои новинки на конференции для разработчиков WWDC 2023. Некоторые девайсы уже называют технологической революцией. К примеру, новая гарнитура дополненной реальности Vision Pro наверняка поделит наш мир на "до" и "после". Технообозреватель Андрей Рассказов разберет все новинки от "яблочного" бренда.

Компьютеры и ноутбуки

Первым делом компания Apple показала свой новый ноутбук Macbook Air с дисплеем диагональю 15,3 дюйма. Его дизайн ничем не уступает уже существующим моделям. Толщина нового Macbook Air – всего 11,5 миллиметра, и в компании отметили, что это самый тонкий 15-дюймовый ноутбук на рынке.

В остальном это очень понятная пользователям модель с хорошим экраном, привычным дизайном и прекрасными динамиками. Процессор М2 – ожидаемый поворот с точки зрения начинки. Цена по сравнению с прежними версиями Macbook ожидаемо выросла. Но даже стоимость от 1 300 долларов выглядит довольно привлекательно, когда речь идет о большом и тонком ноутбуке.

Кроме того, Apple обновила свой небольшой настольный профессиональный компьютер Mac Studio, который используют для монтажа, создания графики и тому подобных задач. Отныне внутри него живет M2 Max – самый топовый чип компании на данный момент.

При этом Mac Studio будет продаваться и с M2 Ultra – сдвоенным M2 Max. На презентации назвали сумасшедшие цифры производительности нового чипа: 24 вычислительных ядра, 76 графических ядер и до 192 гигабайт совместной памяти (оперативной плюс графической). Цена на Mac Studio начинается от 1 999 долларов в зависимости от начинки.

Компьютер Mac Pro тоже обновили: здесь внутри будет стоять тот самый M2 Ultra. Но в совокупности с другой начинкой обычному пользователю такая машина не нужна. Этот компьютер больше подходит для профессиональных студий, которые работают над голливудскими фильмами и большими шоу. Цена соответствующая – от 6 999 долларов.

Кроме того, зрителям рассказали про обновление операционных систем. Но все свелось к тому, что их просто привели в соответствие современным стандартам, добавили новые виджеты и переработали интерфейс. Ничего такого, чего бы мы не видели раньше. Все обновления операционных систем уйдут в широкий доступ этой осенью.

Дополненная реальность

На минувшей презентации Apple показала Vision Pro – гарнитуру дополненной реальности, о которой говорили уже несколько лет. Сама компания называет это "пространственным компьютером" (spacial computing).

Vision Pro больше напоминает классическую маску для плавания. Спереди – изогнутое 3D-стекло, под которым находится дисплей. Внутри – линзы, где спрятаны два 4К-дисплея. Они показывают пространство вокруг через камеры на фронтальной части. Но если покрутить колесо на корпусе, реальный мир уступит место виртуальному.

Если надеть маску, появляется рабочий стол, вокруг которого раскидано множество экранов. Их можно настроить под необходимый размер. Экраны всегда закреплены на одном месте, благодаря чему владельца шлема не укачивает.

Пользоваться Vision Pro можно с помощью глаз и рук, так как маска отслеживает их движение. Наше зрение работает вместо мышки, наводя курсор на нужное окно, а руки делают привычный клик. Создатели уверяют, что система работает невероятно точно. Также в маске есть функция управления голоса. Она понадобится, например, чтобы надиктовать текст.

Печатать можно как на виртуальной клавиатуре, так и на физической, если подключить девайс от Apple. Это же позволяет задействовать вычислительные мощности основного компьютера. Маска в таком случае выступит "пространственным" экраном, который можно увеличить хоть до 100 дюймов. Монтажеров видео это особенно порадует!

Также в маске есть пространственная камера, которая способна создавать 3D-фото и -видео. Благодаря этому контент можно будет пересматривать с тем же эффектом, что и в момент съемки. Чтобы было проще запечатлеть момент, на шлеме есть специальная кнопка.

Vision Pro открывает новые возможности и для просмотра кино. Любой контент автоматически затемняет пространство вокруг, чтобы зритель как можно меньше отвлекался на реальный мир. Эту функцию особенно отметят киноманы, которые проводят много времени, например, в самолете.



Причем посмотреть фильм можно даже в формате 3D, что и продемонстрировали на презентации на примере второй части "Аватара". Глава студии Disney Боб Айгер вышел на сцену и сказал, что уже попробовал новый девайс, и объявил о коллаборации Apple с платформой Disney+. Благодаря этому на Vision Pro можно будет посмотреть весь контент сервиса. Также гарнитура погрузит в мир компьютерных игр с помощью контроллера от PlayStation или Xbox.

Система модульная, чтобы идеально подобрать размер для любой головы и лица. Разблокировать шлем можно с помощью сканирования роговицы глаза. Гарнитура питается от отдельной небольшой батареи, которая подключается по единственному проводу. Без подзарядки Vision Pro работает два часа, но шлем можно воткнуть в розетку и не ограничивать себя во времени пользования.

Звук передается через динамики по краям крепления. Довольно странное решение: в том же самолете все будут вынуждены слушать то, что играет в шлеме. Судя по всему, без наушников "яблочного" бренда здесь не обойтись.

Также Vision Pro умеет создавать симуляцию лица и даже тела, чтобы получился персональный виртуальный аватар. С его помощью можно общаться в режиме онлайн, и он передаст все вплоть до эмоций.

С точки зрения программного обеспечения есть поддержка от Microsoft, все приложения Office работают. Также работают приложения для онлайн-звонков. Например, Zoom, разработчики которого уже заявили о поддержке виртуальных аватаров. Гарнитура работает на новой операционной системе Visiuon OS с собственным магазином приложений. Над его наполнением еще предстоит поработать, говорят создатели.

За портал в дополненную реальность желающим придется заплатить от 3 499 долларов. Но новинку придется подождать: в США она появится в начале 2024 года, позднее девайс поступит в продажу в других странах.

Что в итоге?

На мой взгляд, презентация Apple выдалась весьма впечатляющей. Создание самого мощного чипа компании M2 Ultra достойно пристального внимания. Чего, правда, не скажешь об операционных системах, в вопросе которых компания откровенно отстала от конкурентов на годы.

Конечно, новости о гарнитуре дополненной реальности Visiuon Pro затмили все другие разработки, которые представила Apple. Это будущее, то, как человек начнет взаимодействовать с миром в ближайшие десятилетия. Apple создает дополненную реальность, где экраны могут быть любого размера, а работа с приложениями и виртуальным пространством происходит не через контроллеры, а с помощью ваших собственных глаз и жестов рук. То есть самым интуитивным способом, который дан нам с рождения.

Блогеры, которым довелось испытать шлем, говорят, что отслеживание положения глаз напоминает магию. Если это действительно так, шлем от Apple опередит все современные технологии. Тогда можно будет смело заявить, что наш мир поделится на "до" и "после" с точки зрения того, как мы взаимодействуем с виртуальным пространством, работой и развлечениями.