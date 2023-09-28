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28 сентября, 12:15

Транспорт

Система бронирования билетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из-за рубежа

Система бронирования билетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из-за рубежа

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В компании "Аэрофлот" возникли проблемы при регистрации из-за сбоя системы бронирования Leonardo. Об этом сообщили в авиакомпании. Известно, что регистрация происходит в ручном режиме, поэтому пассажиров призвали заранее приезжать в аэропорты. Такая же ситуация произошла и с авиакомпанией "Победа".

Как заявили в "Ростехе", на систему бронирования авиабилетов Leonardo идет массированная атака из-за рубежа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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