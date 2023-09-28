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28 сентября, 09:45

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Более 850 км проводов убрали под землю в рамках программы "Чистое небо" в Москве

Более 850 км проводов убрали под землю в рамках программы "Чистое небо" в Москве

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Более 850 километров проводов убрали под землю в рамках программы "Чистое небо" в Москве. Освободить улицы от воздушных линий решили еще в 2015 году.

Сначала работы велись в центре, а потом и в других районах города. Свободным от проводов стало небо даже над вылетными магистралями, а именно над Варшавским, Ярославским и Каширским шоссе, а также Ленинградским и Ленинским проспектами.

Коммуникации теперь размещают в специальных трубах, соединенных с кабельными колодцами, через которые можно оперативно выполнить ремонт или подключить новые линии. Это не только улучшает городские пейзажи, но и имеет практическое значение. Например, больше возможностей для полетов появляется у санитарной авиации.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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