Регистрация на рейсы "Аэрофлота" и "Победы" затруднена из-за сбоя

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Клиенты "Аэрофлота" могут столкнуться с трудностями при регистрации на рейсы из-за сбоя в системе бронирования. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднена регистрация в аэропортах маршрутной сети компании", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время разработчик платформы компания Sirena-Travel предпринимает шаги по устранению сбоя.

Аналогичные проблемы возникли и у авиакомпании "Победа".

"В связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo (Сирена-Тревел) затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети авиакомпании "Победа", – сообщается на сайте лоукостера.

В компании пояснили, что в настоящее время регистрация в аэропортах осуществляется в ручном режиме, в связи с чем пассажиров призвали приезжать заранее и следовать инструкциям представителей "Победы".

"На данный момент предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. <...> Команда "Победы" сожалеет о доставленных неудобствах", – добавили в пресс-службе.

В пресс-службе госкорпорации "Ростех", в свою очередь, пояснили, что российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из других стран. Специалисты работают над ее отражением. В компании заверили, что система скоро возобновит штатную работу.

Ранее в Сочи на 4,5 часа задержали рейс до Москвы. По предварительной информации, во время подготовки к полету у самолета произошел отказ вспомогательной силовой установки. В связи со случившимся транспортная прокуратура организовала проверку.

