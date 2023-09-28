Система бронирования Leonardo подверглась массовой DDoS-атаке из-за рубежа

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Российская система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDoS-атаке из других стран, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ростеха.

"Мы работаем над ее отражением. В ближайшее время система вновь заработает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что авиакомпания Red Wings из-за сбоя начала использовать альтернативные варианты работы для регистрации пассажиров на рейсы. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, серьезного влияния на расписание полетов не прогнозируется.

Сложности с автоматической проверкой посадочных талонов при посадке на рейс случились у пассажиров двух рейсов Red Wings. В компании уточнили, что специалисты задействуют все меры для оперативного восстановления штатного режима работы.

28 сентября клиенты "Аэрофлота" столкнулись со сложностями при регистрации на рейсы из-за сбоя в системе бронирования. Разработчик платформы компания Sirena-Travel предпринимает шаги по устранению погрешностей.

Похожие сбои случились и у авиакомпании "Победа". Там затруднена работа сервисов бронирования билетов и услуг, онлайн-регистрации и регистрации в аэропортах маршрутной сети. В компании заявили, что сейчас регистрация в аэропортах осуществляется в ручном режиме. На этом фоне пассажиров призвали приезжать заранее.