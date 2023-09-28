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28 сентября, 11:45

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Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

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Препарат, который лечит онкологию с помощью света, начали выпускать в Москве. Разработка московской компании не имеет зарубежных аналогов.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, на ранних стадиях такой метод лечения может заменять хирургию. Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в клетках опухоли и активируется лазерным или светодиодным излучением.

Согласно исследованиям, новообразование практически полностью разрушается. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год. Это закроет потребности фотодинамической терапии в России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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