Собянин: в Москве разработали не имеющий аналогов препарат для лечения онкологии

Препарат, который лечит онкологию с помощью света, начали выпускать в Москве. Разработка московской компании не имеет зарубежных аналогов.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, на ранних стадиях такой метод лечения может заменять хирургию. Лекарство вводят пациенту, оно накапливается в клетках опухоли и активируется лазерным или светодиодным излучением.

Согласно исследованиям, новообразование практически полностью разрушается. Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год. Это закроет потребности фотодинамической терапии в России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.