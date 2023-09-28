Москва должна поддержать пророссийские протесты в Ереване – эксперт

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Москва должна поддержать пророссийские протесты в Ереване. Такое мнение в разговоре с радио "Комсомольская правда" озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, Россия сделала правильный шаг, выпустив жесткое заявление МИД в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем самым она показала, что его не поддерживает. Значительная часть армян же верила, что Москва до последнего будет стоять за Пашиняна, сможет снова как-то договориться.

Мирзаян считает, что в будущем Россия должна будет поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за уход Пашиняна.

Ранее сообщалось, что жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки премьер-министра. Его они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха" после того, как власти Азербайджана провели локальные антитеррористические мероприятия в непризнанной республике и добились поставленных целей.