Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 сентября, 11:54

Политика

Москва должна поддержать пророссийские протесты в Ереване – эксперт

Фото: телеграм-канал "Топор Live"

Москва должна поддержать пророссийские протесты в Ереване. Такое мнение в разговоре с радио "Комсомольская правда" озвучил доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

По словам эксперта, Россия сделала правильный шаг, выпустив жесткое заявление МИД в отношении премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Тем самым она показала, что его не поддерживает. Значительная часть армян же верила, что Москва до последнего будет стоять за Пашиняна, сможет снова как-то договориться.

Мирзаян считает, что в будущем Россия должна будет поддержать те силы внутри Армении, которые выступают за уход Пашиняна.

Ранее сообщалось, что жители Еревана начали приходить на площадь перед правительством Армении, требуя отставки премьер-министра. Его они обвинили в "сдаче Нагорного Карабаха" после того, как власти Азербайджана провели локальные антитеррористические мероприятия в непризнанной республике и добились поставленных целей.

Читайте также

политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика