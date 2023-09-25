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25 сентября, 12:30

Политика

Число задержанных протестующих в Ереване увеличилось до 168

Число задержанных протестующих в Ереване увеличилось до 168

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Число задержанных на акциях протеста в Ереване увеличилось до 168. Об этом сообщили в полиции. Участники акций требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его правительства.

С утра 25 сентября люди перекрывают улицы и пытаются парализовать движение транспорта. Митинги в столице Армении не прекращаются с 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе. Периодически акции заканчиваются стычками и потасовками с полицией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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