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Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме
В Амстердаме прошла акция против поставок оружия на Украину. На центральной площади голландской столицы собрались десятки человек. Они держали плакаты с требованиями остановить эскалацию конфликта и начать переговоры о мире.
Митингующие прошли по улицам города под барабанную дробь с белыми флагами в руках, которые в стране символизируют мир. Подобные акции участились, после того как премьер Нидерландов Марк Рютте принял решение передать Киеву истребители F-16. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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