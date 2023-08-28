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Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

Митинг против поставок оружия на Украину прошел в Амстердаме

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В Амстердаме прошла акция против поставок оружия на Украину. На центральной площади голландской столицы собрались десятки человек. Они держали плакаты с требованиями остановить эскалацию конфликта и начать переговоры о мире.

Митингующие прошли по улицам города под барабанную дробь с белыми флагами в руках, которые в стране символизируют мир. Подобные акции участились, после того как премьер Нидерландов Марк Рютте принял решение передать Киеву истребители F-16. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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