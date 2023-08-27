Несколько военных США спасли после крушения вертолета у побережья Австралии

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Несколько морских американских пехотинцев были спасены после крушения вертолета у берегов Австралии. Об этом информирует телеканал ABC News.

"Несколько военнослужащих были спасены с места крушения воздушного транспорта на островах Тиви к северу от Дарвин", – говорится в сообщении.

Телеканал указал, что информации о погибших результате аварии нет. Сотрудники экстренной медицинской помощи и полиции отправились на место ЧП.

Ранее в СМИ сообщали, что военный вертолет с морскими пехотинцами США разбился во время учений у берегов Австралии. V-22 Osprey рухнул возле острова Мелвилл. В учениях принимали участие сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Тимора-Лешти.

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