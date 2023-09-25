На Украине заявили об уничтожении вокзала в Одессе после взрывов ночью 25 сентября

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

В украинской Одессе после ночных взрывов был "фактически уничтожен" морской вокзал, пишет RT со ссылкой на пресс-секретаря сил обороны Украины "Юг" Наталию Гуменюк.

По ее словам, повреждения также получило зернохранилище.

В ночь на 25 сентября по всей территории Украины звучали сирены воздушной опасности. Украинские СМИ писали о серии взрывов в Одессе и Кривом роге.

На тот момент уточнялось, что в Одессе произошло не менее пяти взрывов. Кроме того, там вспыхнул пожар. В Кривом роге прогремело как минимум два взрыва.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины. Местные СМИ сообщали о серии из четырех взрывов в городе Днепре.

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