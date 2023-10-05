IT-эксперт рассказал, как часто нужно менять пароли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Даже самые надежные пароли с большим количеством случайных букв, цифр и символов нужно менять раз в 3–6 месяцев, считает IT-специалист Павел Мясоедов. Комбинации паролей, которые содержат в себе персональные данные пользователя, являются самыми уязвимыми, рассказал эксперт изданию News.ru.

Если человек публиковал когда-то свои данные на сайтах или в социальных сетях, то не стоит использовать их как свои пароли. Это может быть номер автомобиля или дата рождения. По словам Мясоедова, современные технологии позволяют автоматически собирать все возможные данные потенциальной жертвы и пытаться подобрать пароль.

Лучший способ обезопасить себя – включить двухфакторную аутентификацию, отмечает эксперт. Вторым фактором может быть как СМС-сообщение, так и пуш-уведомление. Также Мясоедов рекомендует использовать автоматические генераторы больших паролей, которые состоят из множества букв и цифр.

Ранее на "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация. Теперь пользователи "Госуслуг" могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию. Это может быть как код в СМС, так и код в приложении ТОРТ, так и биометрические данные.

Двухфакторная аутентификация стала обязательной на портале "Госуслуги"