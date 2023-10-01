Фото: Агентство "Москва"/Светлана Гусева

На "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом сообщает РИА Новости.

С 1 октября вступили в силу изменения в постановлении правительства России о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь пользователи "Госуслуг" могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию.

Отмечается, что при двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить разными способами: через одноразовый SMS-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.

Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в обновленные приложения на мобильных устройствах. Тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.