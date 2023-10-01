01 октября, 14:33Технологии
На "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация
Фото: Агентство "Москва"/Светлана Гусева
На "Госуслугах" стала обязательной двухфакторная аутентификация. Об этом сообщает РИА Новости.
С 1 октября вступили в силу изменения в постановлении правительства России о Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Теперь пользователи "Госуслуг" могут зайти на портал, только если подключили двухфакторную аутентификацию.
Отмечается, что при двухфакторной аутентификации у пользователя при входе запрашивается не только пароль, но и дополнительное подтверждение. Его можно получить разными способами: через одноразовый SMS-код, по биометрическим данным или через актуальный код в приложении ТОРТ.
Второй фактор обязателен для входа на веб-версию "Госуслуг" и в обновленные приложения на мобильных устройствах. Тем, кто не подключил двухфакторную аутентификацию до 1 октября, при входе нужно будет выбрать один из способов подтверждения.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте, который определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.
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