В Минцифры заявили, что бумажные документы сохраняют статус при наличии цифровых

Фото: 123RF/diy13

Документы, которые удостоверяют личность, сохранят свой статус в том числе при наличии их цифровых копий. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

"Цифровые копии не заменят оригиналы документов. <...> Существующие бумажные документы сохранят свой статус – их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российское правительство утвердит перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности. В Минцифры также подчеркнули, что использование приложения будет осуществляться лишь в добровольном формате.

В понедельник, 18 сентября, Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Документ определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта