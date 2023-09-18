18 сентября, 21:46Общество
В Минцифры заявили, что бумажные документы сохраняют статус при наличии цифровых
Фото: 123RF/diy13
Документы, которые удостоверяют личность, сохранят свой статус в том числе при наличии их цифровых копий. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.
"Цифровые копии не заменят оригиналы документов. <...> Существующие бумажные документы сохранят свой статус – их можно будет по-прежнему предъявлять без всяких ограничений", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что российское правительство утвердит перечень ситуаций, в которых можно будет применять мобильное приложение "Госуслуги" для подтверждения личности. В Минцифры также подчеркнули, что использование приложения будет осуществляться лишь в добровольном формате.
В понедельник, 18 сентября, Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте. Документ определяет условия использования и предъявления цифрового удостоверения личности с портала госуслуг вместо бумажного.
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