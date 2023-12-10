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10 декабря, 13:15

Транспорт

Бесплатный Wi-Fi заработал во всех сервисных центрах на БКЛ московского метро

Бесплатный Wi-Fi заработал во всех сервисных центрах на БКЛ московского метро

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Бесплатный Wi-Fi заработал во всех сервисных центрах на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Сервисные центры расположены на станциях "Проспект Вернадского", "Савеловская", "Текстильщики" и "Кунцевская" БКЛ. Чтобы подключиться к высокоскоростному сервису, нужно выбрать MT_FREE в списке доступных сетей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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