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10 декабря, 09:15

Транспорт

Москвичам рассказали об изменениях графика маршрутов МЦД с 10 декабря

Москвичам рассказали об изменениях графика маршрутов МЦД с 10 декабря

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В воскресенье, 10 декабря, пригородные электрички начнут следовать по новому графику. Расписание меняется ежегодно со второго воскресенья декабря с учетом анализа пассажиропотока.

Всего в 2023 году запустили 13 дополнительных пригородных поездов, продлены некоторые маршруты следования. Часть электричек сократили время в пути. На некоторых направлениях назначили новые остановки.

На МЦД-4 будет ходить быстрее на 10 минут поезд Железнодорожная – Апрелевка. Появились два новых поезда на МЦД-1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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