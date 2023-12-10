Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро "Генерала Тюленева"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительная готовность будущей станции "Генерала Тюленева" Московского метрополитена составляет 68%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Она расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева", – рассказал мэр.

К строительству станции приступили в конце 2019 года. Сейчас на объекте почти завершены земляные и монолитные работы. Строители осуществляют архитектурную отделку.

При оформлении станции используются гранит, габборо и металл. Материалы были изготовлены в России и прослужат долгие годы, заключил Собянин.

Станция "Генерала Тюленева" войдет в состав будущей Троицкой линии метро. Вместе с ней на участке расположатся станции "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Тютчевская" и другие. В частности, готовность последней составляет уже более 80%.



"Мой район. Навигатор": строящаяся станция метро "Тютчевская" готова на 80%