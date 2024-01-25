Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Удаление лишних приложений, временных файлов и сброс к заводским настройкам помогут ускорить работу смартфона. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Первый вариант, который поможет ускорить работу смартфона, – удаление лишних приложений. Это позволит освободить место не только в постоянной, но и в оперативной памяти. Дело в том, что многие приложения даже при работе в фоновом режиме, когда вы ими не пользуетесь, потребляют достаточно большое количество ресурсов", – пояснил эксперт.

Если те или иные приложения необходимы человеку и удалять их не хочется, можно просто запретить им работу в фоновом режиме. Кроме того, на многих смартфонах уже предустановлены программы для очистки устройства от мусора.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Они ищут и удаляют все временные, ненужные для работы приложений файлы либо те, которые остались в памяти, не были автоматически очищены. Если у вас нет такой программы, можно установить ее на свой смартфон.

Еще один вариант – сброс устройства к заводским настройкам. "При этом удаляются все приложения и фактически смартфон становится таким, каким вы его купили в магазине. Стираются все данные, поэтому перед сбросом к заводским настройкам нужно сделать их резервную копию", – заключил специалист.

Ранее россиянам рассказали, как лучше заряжать смартфон. Рекомендуется подключить гаджет к питанию, если заряд батареи опустился до 20–30%. Когда он достигнет 80–90%, устройство можно отключить от сети. Если же заряжать телефон от 0 до 100%, то существует риск ухудшить работу его аккумулятора.

