Эксперт рассказал, как правильно заряжать телефон

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Заряжать устройство надо, когда у него заряд батареи составляет 20–30%, и отключать по достижении 80–90%. Об этом заявил директор департамента инфраструктуры EdgeЦентр Алексей Учакин, сообщает "Газета.ру".

По его словам, в смартфонах устанавливают литий-ионные аккумуляторы, которые эффективны, но ограничены по количеству зарядов. Поэтому рано или поздно они перестанут хранить заряд, и время работы телефона сократится, указал эксперт.

Он добавил, что ухудшить работу аккумулятора может зарядка телефона в автомобиле, поскольку там напряжение может колебаться, а также зарядка смартфона от 0 до 100%, длительное подключение к зарядному устройству и высокие температуры, например, если устройство положить около батареи.

Ранее аналитик искусственного интеллекта и рынка мобильной связи Эльдар Муртазин также дал советы по сохранению аккумулятора смартфона. Он считает, что зарядное устройство должно быть оригинальным, кроме того, не стоит ставить телефон на зарядку сразу после улицы. Муртазин советует сначала дать телефону отогреться в течение 30–40 минут.

"Городской стандарт": зарядки для телефонов