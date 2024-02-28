Эксперт рассказал, можно ли пользоваться смартфоном во время подзарядки

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Использование смартфона во время подзарядки может привести к быстрому изнашиванию кабеля, но на работу самого девайса это никак не влияет. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Гаджеты бытового, скажем так, предназначения облегчают нам жизнь и нужны для решения каких-то наших постоянных задач. Поэтому, если во время заряда нам понадобился телефон, можно его брать и пользоваться", – указал эксперт.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Не надо думать, что из-за использования во время зарядки смартфон может испортиться. Нужно отдавать приоритет именно удобству.

Если что-то и может пострадать при частом использовании подключенного к питанию смартфона, так это зарядный кабель, добавил он.

"При использовании гаджета во время зарядки провод может пережиматься, где-то перетираться и из-за этого выходить из строя. Но ничего критичного в этом нет – просто кабель нужно будет менять чаще", – добавил Ульянов.

Ранее россиянам перечислили распространенные привычки, которые негативно влияют на работу смартфона. Речь идет об использовании гаджета в сильную жару и холод и установке на него большого количества приложений. Также не следует протирать гаджет спиртом и обеззараживающей жидкостью или пользоваться им во влажной среде.