15 февраля, 15:28Технологии
Эксперт рассказал, нужно ли время от времени полностью выключать смартфон
Фото: depositphotos/tatsianama
Смартфоны рассчитаны на непрерывную работу и не требуют полного отключения. Об этом рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
Однако в ряде случаев выключение или перезагрузка смартфона может быть полезной.
"Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна", – заключил Ульянов.
Ранее россиянам рассказали о привычках, которые могут нанести вред мобильному телефону. К ним, например, относится дезинфекция девайсов при помощи спирта или иной обеззараживающей жидкости. Кроме того, устройствами не рекомендуется пользоваться при экстремальных температурных режимах, то есть в сильный холод или жару. Также к ошибкам относится загрузка на смартфон слишком большого числа приложений, поскольку из-за этого гаджет будет тормозить и быстрее разряжаться.
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