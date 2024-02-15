Эксперт рассказал, нужно ли время от времени полностью выключать смартфон

Фото: depositphotos/tatsianama

Смартфоны рассчитаны на непрерывную работу и не требуют полного отключения. Об этом рассказал Москве 24 руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Современные устройства, если мы говорим о смартфонах, рассчитаны на то, что они будут работать 24/7. Поэтому необходимости их выключать нет.

Однако в ряде случаев выключение или перезагрузка смартфона может быть полезной.

"Если у вас остались последние проценты заряда, то теоретически имеет смысл выключить телефон, чтобы снизить потребление и сохранить остатки батареи. Также можно периодически использовать перезагрузку устройства, если оно начинает подтормаживать. Иногда в оперативной памяти накапливается мусор, который не всегда очищается стандартными средствами. Поэтому такая перезагрузка бывает полезна", – заключил Ульянов.

Ранее россиянам рассказали о привычках, которые могут нанести вред мобильному телефону. К ним, например, относится дезинфекция девайсов при помощи спирта или иной обеззараживающей жидкости. Кроме того, устройствами не рекомендуется пользоваться при экстремальных температурных режимах, то есть в сильный холод или жару. Также к ошибкам относится загрузка на смартфон слишком большого числа приложений, поскольку из-за этого гаджет будет тормозить и быстрее разряжаться.

