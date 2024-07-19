Эксперт Ульянов: покупку гаджета с рук лучше оплачивать наличными

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Перед покупкой гаджета с рук стоит проверить его в сервисном центре, рассказал Москве 24 генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его словам, существует риск, что б/у устройство может быстро сломаться. Поскольку не эксперту сложно понять, в каком состоянии находится техника, перед покупкой стоит показать ее специалистам.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily Внешний вид оценить можно, но главное – что внутри. И мы не знаем, падало устройство или нет. Поэтому желательно зайти в какой-нибудь сервис-центр, чтобы его посмотрели и вынесли свой вердикт. Лучше заплатить за проверку, чем просто выкинуть деньги за покупку плохого гаджета.

Рассчитываться за технику стоит только после ее проверки, посоветовал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. При он порекомендовал платить за устройство наличными.

"Переводы на карту или по номеру телефона – не лучший вариант: непонятно, кому потом их отправляют и какие могут быть последствия. Вдруг, например, продавец замешан с какой-то противоправной деятельности", – рассказал Ульянов.

Кроме того, специалист посоветовал не соглашаться на предоплату, так как есть риск не получить товар.

"Либо вам привезут не то, что вы хотели, или гаджет вовсе окажется сломанным", – добавил он.

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