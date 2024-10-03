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03 октября, 20:30

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Аналитик Муртазин: удаление Avito из Google Play может быть технической ошибкой

Аналитик заявил, что удаление Avito из Google Play может быть технической ошибкой

Фото: 123RF/ahilfoto

Удаление приложения Avito из Google Play может быть просто технической ошибкой. Об этом в эфире радио КП заявил аналитик Эльдар Муртазин.

Эксперт напомнил, что однажды приложение уже было недоступно в течение одного дня, а затем снова появилось. Если оно сейчас не вернется, то россияне могут скачать его на устройства Android из RuStore.

"При этом Android идет по пути IOS и готовится к тому, чтобы через год-два запретить устанавливать приложения из сторонних источников, в том числе RuStore", – добавил Муртазин.

Ранее из Google Play пропало приложение национального видеохостинга Rutube. При поиске в магазине для Android отображались "Rutube детям" и "Студия Rutube". В пресс-службе видеохостинга объяснили, что Google Play пытается заблокировать приложение почти во всех странах, кроме США.

Зарубежные магазины приложений продолжают удалять российские сервисы

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