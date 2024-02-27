Приложения СБПэй и "Привет!" удалили из AppStorе

Приложения СБПэй и "Привет!", через которые можно быстро расплатиться телефоном, удалили из AppStore. Оба принадлежат Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир".

Удаление связывают с новыми санкциями Минфина США, который внес НСПК в санкционный список 23 февраля 2024 года. На работу сервисов внутри России ситуация не повлияла, подчеркнули в компании.

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