Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 11:30

Технологии

Приложения СБПэй и "Привет!" удалили из AppStorе

Приложения СБПэй и "Привет!" удалили из AppStorе

Собянин: в медучреждениях Москвы успешно протестировали 114 новых разработок

Новости мира: в Израиле сообщили о повреждении хуситами подводных интернет-кабелей

Эксперты рассказали, как цифровой двойник Москвы помогает строить новые объекты

Московские выпускники рассказали, как платформа МЭШ помогает в подготовке к ЕГЭ

Проект "Перезвони сам" на вебинаре расскажет, как справляться с кибербуллингом

В Центре диагностики и телемедицины рассказали об использовании органов-фантомов

"Техно": как технологии виртуальной реальности применяются в сфере строительства Москвы

Новости часа: московские предприятия наращивают производство инновационной продукции

"Техно": как цифровая копия Москвы помогает в сфере строительства

Приложения СБПэй и "Привет!", через которые можно быстро расплатиться телефоном, удалили из AppStore. Оба принадлежат Национальной системе платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир".

Удаление связывают с новыми санкциями Минфина США, который внес НСПК в санкционный список 23 февраля 2024 года. На работу сервисов внутри России ситуация не повлияла, подчеркнули в компании.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиивидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика