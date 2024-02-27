27 февраля, 09:33Технологии
Мобильное приложение "Автодора" пропало из AppStore и Google Play
Фото: 123RF/piter2121
Мобильное приложение "Автодора", через которое можно в том числе оплачивать проезд по платным трассам, пропало из AppStore и Google Play.
В госкомпании ситуацию пока не прокомментировали.
Ранее приложения СБПэй и "Привет!" Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы "Мир", пропали из AppStore. При попытке открыть любое из приложений появляется сообщение: "Это приложение сейчас не доступно в вашей стране или регионе".
СБПэй является приложением для смартфонов, с помощью которого удавалось быстро оплачивать необходимые товары и услуги. Приложение "Привет!" сообщало об акциях СБП. Кроме того, с помощью него можно было получить моментальный кешбэк.
Банковские карты "Мир" продолжают работать в обычном режиме после санкций в адрес НСПК
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