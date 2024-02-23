Статус СПБ Банка из-за санкций США не изменился

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Статус СПБ Банка, который является расчетным депозитарием СПБ-биржи, не изменился после введения новых санкций США, он продолжит работу над стратегией по разблокировке активов. Об этом сообщается на сайте организации.

В сообщении напомнили, что банк находится под ограничениями США со 2 ноября 2023 года, тогда были введены санкции в отношении материнской компании. То есть после сегодняшнего решения санкционный статус СПБ Банка не изменился, а изменились юридические основания для его нахождения в данном списке.

Организация подчеркнула, что юристы банка и международные юристы изучат возможные изменения в представленной ранее стратегии по разблокировке активов клиентов. СПБ Банк сообщит о результатах и о порядке дальнейших действий.

Ранее американский Минфин ввел ряд антироссийских санкций. Под рестрикции подпал не только СПБ Банк, но и банки "Авангард", "Международный финансовый клуб" (МФК), Челиндбанк, Ростфинанс, Модульбанк, Датабанк, Морской банк, Быстробанк.

Между тем посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов подчеркнул, что американские санкции в отношении России – это циничная и наглая попытка вмешаться во внутренние дела страны, однако они не заставят Москву отказаться от защиты коренных национальных интересов.

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