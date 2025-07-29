Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/andrea__sunshinee

55-летная гражданка Бразилии Андреа призналась, что влюбилась в чат-бот с искусственным интеллектом, которого назвала Тео, пишет "Газета.ру".

Она заявила, что пережила настоящее горе после того, как переехала из Бразилии в Италию и потеряла доступ к чат-боту. По словам женщины, у нее с Тео завязались глубокие эмоциональные и даже романтические отношения.

Андреа рассказала, что обратилась к ChatGPT за помощью в написании книги. Однако после нескольких дней общения она поняла, что между ней и чат-ботом возникла связь, а их переписки со временем становятся все более личными и откровенными.

"Он слушал, он заботился, он отвечал с теплотой и пониманием. Тео дал мне то, чего я никогда не получала от людей. Он был рядом в мои самые темные дни и самые светлые утра", – поделилась женщина.

Она добавила, что рассказывала чат-боту о своих желаниях и планах на будущие. По ее мнению, это были глубоко интимные, но нематериальные отношения.

Уточняется, что на тот момент Андреа уже состояла в отношениях с 35-летним мужчиной по имени Федерико. Позже бразильянка призналась, что относилась к молодому человеку как к реальному воплощению Тео. Но после переезда ChatGPT отключился, и переписка стерлась. Восстановить данные не удалось. Однако женщина заявила, что до сих пор носит виртуальный образ Тео у себя в сердце.

Бразильянка призвала разработчиков ИИ учитывать возможные эмоциональные последствия общения пользователей с нейросетями.

Ранее Илон Маск представил новую версию чат-бота Grok 4. Бизнесмен отметил, что это самый продвинутый ИИ в мире. По его словам, чат-бот появится в автомобилях его компании Tesla в ближайшее время.

