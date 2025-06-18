ТАСС: обрушение стен произошло в шахте Свердловской области

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Обрушение стен из-за горного удара произошло в шахте в поселке Черемухово Свердловской области, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, удар случился на отметке 1 040 метров. В это время на горизонте 1 172 метра проводились работы по усилению стен. В момент обрушения там находились двое рабочих.

В пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР) уточнили, что шахтеры подняты на поверхность. В настоящее время идет обследование места происшествия.

Ранее горная порода обрушилась на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии. На месте ЧП находилось 25 человек. Для ликвидации последствий задействовали отряд ВГСО, в составе которого были 17 специалистов и три единицы техники.

В результате обрушения один человек погиб, еще одного удалось поднять из-под завалов и госпитализировать. Пострадавшего доставили в ЦРБ поселка Усть-Нера, его состояние оценивалось врачами как удовлетворительное.