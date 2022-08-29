РФ негативно оценивает слова Столтенберга о наращивании присутствия в Арктике – Песков

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Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие Альянса в Арктическом регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Арктика является зоной экономической и хозяйственной деятельности России. Песков добавил, что Арктический регион – сфера жизненных интересов Москвы.

"Взаимодействие с другими странами, тем более с Китайской Народной Республикой, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения", – приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле воспринимают такие слова как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. По его словам, Москва будет обеспечивать свои интересы в необходимом уровне.

Ранее Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, в частности "развертывает и испытывает новое современное оружие". Кроме того, как отметил Столтенберг, интерес к Арктике проявляет и Китай.

