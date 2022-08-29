РФ негативно оценивает слова Столтенберга о наращивании присутствия в Арктике – Песков

Фото: depositphotos/borkus
Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие Альянса в Арктическом регионе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Арктика является зоной экономической и хозяйственной деятельности России. Песков добавил, что Арктический регион – сфера жизненных интересов Москвы.
"Взаимодействие с другими странами, тем более с Китайской Народной Республикой, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения", – приводит слова Пескова ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле воспринимают такие слова как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике. По его словам, Москва будет обеспечивать свои интересы в необходимом уровне.
Ранее Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, в частности "развертывает и испытывает новое современное оружие". Кроме того, как отметил Столтенберг, интерес к Арктике проявляет и Китай.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: