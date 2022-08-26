С вступлением в НАТО Швеции и Финляндии возрастет важность Арктики для альянса – генсек

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Значение Арктического региона для НАТО еще больше возрастет с вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг.

Он пояснил, что при присоединении Финляндии и Швеции к альянсу, таким образом семь из восьми арктических стран будут членами НАТО.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры.

Против включения Швеции и Финляндии в состав НАТО выступила Турция, сославшись на то, что в этих странах скрываются представители запрещенной Рабочей партии Курдистана. Позднее турецкая сторона согласовала вступление в альянс для Хельсинки и Стокгольма, однако в августе обвинила их в невыполнении поставленных условий.