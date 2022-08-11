В Турции заявили, что Финляндия и Швеция не выполнили условия для вступления в НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Финляндия и Швеция не выполняют обязательства, которые взяли на себя для вступления в НАТО. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

Речь идет об условиях, при выполнении которых Анкара одобрит включение этих двух государств в Североатлантический альянс.

"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", – сказал он.

Отмечается, что первое заседание комитета Анкары, Хельсинки и Стокгольма по НАТО пройдет 26 августа.

29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры, в ходе которых Стокгольм и Хельсинки формально подтвердили свое намерение соблюдать соответствующие политические, юридические и военные обязательства.

Спустя день в штаб-квартире НАТО в Брюсселе главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подписали протоколы о вступлении своих государств в военный блок.

Позднее президент США Джо Байден призвал все страны-члены НАТО как можно скорее одобрить вступление в Альянс Финляндии и Швеции.