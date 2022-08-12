Финляндия и Эстония могут создать совместную систему ПРО

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Финляндия и Эстония ведут переговоры о создании общей системы противоракетной обороны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Эстонии Ханно Певкура.
"Нам нужно объединить нашу береговую оборону. Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это значит, что мы объединяем нашу ПРО и делимся друг с другом всей информацией", – сообщил Певкур.
Однако, по его словам, реализация подобного предложения станет возможной, когда Финляндия станет полноправный членом НАТО.
После создания совместной системы ПРО Финский залив будет закрыт для военных кораблей РФ, сообщил министр Эстонии.
"Балтийское море является внутренним морем НАТО, когда к НАТО присоединились Финляндия и Швеция. Ситуация изменится по сравнению с тем, что есть сегодня", – сказал Певкур.
Известно, что в прошлом году Эстония приобрела для береговой защиты противокорабельные ракеты израильского производства Blue Spear. Дальность их полета составляет 290 километров. ВМС Финляндии, в свою очередь, имеет шведские противокорабельные ракеты МТО 85М с дальностью более 100 километров.
Ранее стало известно, что в Турции заявили, что Финляндия и Швеция не выполнили условия, на которых Анкара согласна одобрить их вступление в НАТО.
Отмечается, что первое заседание комитета Анкары, Хельсинки и Стокгольма по НАТО пройдет 26 августа.
Турция пока не поддержала членство Швеции и Финляндии в НАТО
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