Генсек НАТО заявил о необходимости наращивать присутствие в Арктике

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости наращивать присутствие блока в Арктике. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
По его словам, Россия в последнее время активизировала свою деятельность в регионе, в частности, "развертывает и испытывает новое современное оружие".
Кроме того, как отметил Столтенберг, интерес к Арктике проявляет и Китай. В частности, Китай планирует создать крупнейший ледокол и инвестирует в исследовательские проекты на крайнем Севере, сказал Столтенберг.
Ранее генсек НАТО заявил, что значение Арктического региона для НАТО еще больше возрастет с вступлением в альянс Швеции и Финляндии. Он пояснил, что при присоединении Финляндии и Швеции к альянсу, таким образом семь из восьми арктических стран будут членами НАТО.
29 июня члены НАТО в ходе саммита в Мадриде приняли решение пригласить Швецию и Финляндию в Североатлантический альянс. 4 июля были завершены соответствующие переговоры.
Против включения Швеции и Финляндии в состав НАТО выступила Турция, сославшись на то, что в этих странах скрываются представители запрещенной Рабочей партии Курдистана. Позднее турецкая сторона согласовала вступление в альянс для Хельсинки и Стокгольма, однако в августе обвинила их в невыполнении поставленных условий.
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