В Пентагоне рассказали о составе нового пакета военной помощи Киеву

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Новый пакет военной помощи Киеву, выделенный Соединенными Штатами, включает в себя дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, радары и средства борьбы с беспилотниками. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона сообщает РИА Новости.

Также в пакет, общая сумма которого составляет 600 миллионов долларов, вошли 36 тысяч 105-миллиметровых снарядов, четыре грузовика, восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения и утепленное обмундирование.

В Пентагоне также отметили, что с учетом нового пакета помощи ее общий объем при администрации действующего президента США Джо Байдена составил 15,8 миллиарда долларов, а с начала российской специальной военной операции – 15,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Байден направил главе Госдепа Энтони Блинкену меморандум о выделении Киеву очередного пакета военной помощи на 600 миллионов долларов.

Западные страны, включая США, увеличили финансовую помощь Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

