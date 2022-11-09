ВСУ обстреляли село Гуево Курской области

Фото: телеграм-канал ''Роман Старовойт''

Украинские боевики нанесли удары по селу Гуево под Курском. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"Сегодня украинские войска снова обстреляли село Гуево Суджанского района. Не менее 6 снарядов упало на его территории", – написал он в своем телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет. Однако были повреждены балконы в двухэтажном доме. В другом строении выбило стекла, был разрушен сарай и забор.

По словам губернатора, в настоящее время на место ЧП прибыли специалисты, чтобы оценить ущерб. Старовойт пообещал, что жителям пострадавших домов обязательно будет оказана помощь.

Ранее украинские войска обстреляли Кореневский и Суджанский районы Курской области. Сообщалось, что в Суджанском районе около шести прилетов пришлось на село Гуево, еще 22 – на Плехово. Уточнялось, что в результате ЧП пострадавших и серьезных разрушений нет.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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