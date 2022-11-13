Власти сообщили о грандиозных повреждениях на Каховской ГЭС после обстрелов ВСУ

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Каховская гидроэлектростанция получила грандиозные повреждения после обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал ТАСС глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, станцию получится "достаточно быстро" восстановить с помощью современных технологий, так как она была построена в кратчайшие сроки. Он добавил, что "достаточно быстро" – в масштабах Вселенной. Леонтьев пояснил, что восстановление займет год или больше.

Глава Новокаховского городского округа подчеркнул, что в результате ударов со стороны Украины повреждены и другие крупные объекты инфраструктуры, среди которых Каховский магистральный канал и Северо-Крымский канал.

Министр обороны Сергей Шойгу приказал 9 ноября приступить к отводу войск за реку Днепр. Он рассказал, что если Киев продолжит увеличивать пропуск воды из водохранилищ или совершит более мощную ракетную атаку Каховской плотины, то в результате образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления и приведет к жертвам среди мирного населения.

ВС РФ завершила переброску группировки на левый берег Днепра 11 ноября. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что в результате потерь в личном составе и военной техники не допущено.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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