Власти Херсонской области опровергли информацию о переносе столицы

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В администрации Херсонской области опровергли сообщение о переносе столицы региона в Геническ.

Местные власти заявили, что у пресс-секретарь зампреда областного правительства Александра Фомина не было полномочий делать подобные заявления.

"Геническ – один из ряда муниципалитетов, где временно находятся ведомства администрации региона", – объяснили представители власти.

В администрации подчеркнули, что по этому вопросу никто не принимал официальных решений.

Ранее Фомин сообщил, что временной административной столицей Херсонской области станет город Геническ.

Уточнялось, что Геническ расположен на берегу Азовского моря в районе Арабатской стрелки. Считается портовым и курортным городом.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВС РФ создают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. В настоящее время там возводятся различного рода укрепления.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра

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