Власти Каховского района покинут зону на левом берегу Днепра ради безопасности

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Власти Каховского района покинут зону на левом берегу Днепра и переместятся на более безопасную территорию. Об этом местная администрация рассказала в своем телеграм-канале.

"Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа", – говорится в публикации.

Руководитель администрации Павел Филипчук объяснил, что сейчас на левом берегу Днепра готовят различные укрепления, поскольку там в скором времени могут развернуться боевые действия.

Глава района обратился к местному населению с просьбой покинуть данную территорию. Он предупредил о закрытии и смене режима работы многих объектов, в число которых входят аптеки, магазины, больницы и коммунальные предприятия.

Накануне замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВС РФ создают надежную линию обороны на левом берегу Днепра. В настоящее время там возводятся различного рода укрепления.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он также поручил обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники на левобережную часть. Он подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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