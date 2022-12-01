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Вооруженные силы Украины потеряли как минимум 10 тысяч солдат и офицеров от Снигиревки до Днепра за полтора месяца до начала отвода российских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Снигиревского района Херсонской области Юрия Барбашова.

Он пояснил, что расстояние от Снигиревки до Днепра составляет 20 километров. Барбашов предположил, что люди, которые так относятся к личному составу, хотят освободить не территории, а регионы от населения.

В частности, глава рассказал, как однажды Киев отправил штурм на Снигиревку. По его словам, отряд из 20 бронемашин штурмовал местность, которая полностью простреливалась артиллерией РФ. Он добавил, что Украина заранее знала о данном факте.

"То есть еще несколько месяцев такой войны – и на Украине мужского населения попросту не останется", – сказал Барбашов, подчеркнув, что Киев это не волнует.

Ранее украинский военнопленный Сергей Ульянов назвал уровень подготовки военнослужащих ВСУ чрезвычайно низким. Он пояснил, что в его подразделении было лишь одно занятие по тактике. Сам Ульянов попал в плен на линии фронта Сватово – Кременная.



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