Представитель ЛНР заявил, что украинские танкисты отказываются выполнять приказы

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Украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы и портят свои танки, рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

По его словам, дело в том, что ситуация, которая складывается на линии соприкосновения, приводит в ужас украинских танкистов.

"Буквально позавчера была информация, что опять начались случаи, когда бронетанковые группы просто отказываются выполнять приказы на артемовском направлении. Они сливают соляру, масло, они начинают химичить с пальцами на гусеницах", – рассказал Марочко.

Он добавил, что бывали случаи, когда командиры ВСУ заваривали танкистов в машинах, заставляя таким образом идти в наступление.

Ранее Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление. Он уверен, что ВСУ приняли такое решение на фоне определенных успехов российской армии на данном участке фронта.

До этого Марочко рассказал, что украинские военнослужащие оказались под обстрелом собственной артиллерии, когда пытались продвинуться на сватовском направлении.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях

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