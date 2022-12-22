Путин заявил, что у Киева скоро иссякнут военные запасы

Фото: president.gov.ua

Владимир Путин заявил, что военные запасы украинской армии скоро иссякнут. По его словам, российские войска тоже тратят много снарядов, однако не в таком количестве, как ВСУ.

Отмечается, что глава государства не стал называть точных цифр.

"Разница между нами и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", – передает РИА Новости его слова.

Путин подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, регулярно пополняет свои запасы. Он также заверил, что наращивание осуществляется не в ущерб остальным отраслям российской экономики.

Президент сделал акцент на том, что РФ последние десятки лет активно развивала оборонную промышленность, военную науку и технологии.

Ранее первый замглавы Минобороны РФ Валерий Герасимов заявил, что Украина под влиянием Запада стала враждебно настроенной страной. По его словам, это стало заметно еще в начале 2022 года.

Замминистра отметил, что среди украинских граждан на протяжении нескольких лет активно велась пропаганда русофобии, а власти готовились силой захватить территории Донбасса и Крыма. Поэтому российская армия вынуждена была приступить к проведению спецоперации, подчеркнул он.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

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