Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским

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Владимир Путин назвал украинский народ братским. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

"Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", – сказал глава государства.

Происходящее в настоящее время на Украине президент назвал общей трагедией. При этом он подчеркнул, что это результат политики не России, а третьих стран.

Путин напомнил, что РФ годами делала все, чтобы выстроить не только добрососедские, но и братские отношения с Украиной, но ничего не работало.

"И кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего, – сказал российский лидер.

Он добавил, что практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло.

Ранее в ходе своего выступления президент РФ заявил, что против страны во время специальной военной операции активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса. При этом, по словам Путина, российские военные уверенно выполняют поставленные перед ними задачи.

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