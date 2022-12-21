16:15Политика
Путин заявил, что по-прежнему считает украинский народ братским
Фото: depositphotos/booblikuk
Владимир Путин назвал украинский народ братским. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.
"Нас не в чем упрекнуть. Говорю это совершенно ответственно. Мы всегда – и вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом. Я и сейчас так думаю", – сказал глава государства.
Происходящее в настоящее время на Украине президент назвал общей трагедией. При этом он подчеркнул, что это результат политики не России, а третьих стран.
Путин напомнил, что РФ годами делала все, чтобы выстроить не только добрососедские, но и братские отношения с Украиной, но ничего не работало.
"И кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли годами. Нет, ничего не работало, просто ничего, – сказал российский лидер.
Он добавил, что практика террора на Украине была использована беззастенчиво и нагло.
Ранее в ходе своего выступления президент РФ заявил, что против страны во время специальной военной операции активно используется военный потенциал основных стран – членов Североатлантического альянса. При этом, по словам Путина, российские военные уверенно выполняют поставленные перед ними задачи.
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